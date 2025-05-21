استقبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، لجنة الاغتراب في نقابة المحامين في بيروت برئاسة المحامي سامر بعلبكي والوفد المرافق. وتمت مناقشة الإقتراحات المتعلقة بتصويت المغتربين في الإنتخابات النيابية المقبلة مع شرح لموقف التيار.

كانت هذه تفاصيل خبر باسيل بحث مع وفد من لجنة الاغتراب بنقابة المحامين في بيروت الاقتراحات بشأن تصويت المغتربين بالانتخابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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