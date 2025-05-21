"القوات": نلتزم الحياد تجاه اللائحتين في راشيا الفخار ونترك القرار للناخبين

أوضح حزب "القوّات اللبنانيّة" في منطقة مرجعيون- حاصبيا، في بيان، أنّه "أمام الاستحقاق البلدي والاختياري المرتقب في بلدة راشيا الفخّار، وحرصا منا على توضيح موقف "القوات اللبنانية" من هذا الاستحقاق"، نؤكد إن "القوات اللبنانية" لا تدعم أيا من اللائحتين المتنافستين، وتلتزم الحياد التام، تاركة حرية القرار للناخبين الأعزاء، كل وفق قناعاته وقراءته لما فيه مصلحة راشيا الفخار وأهلها".
ودعا الجميع إلى "خوض هذا الاستحقاق بروح ديموقراطية، واحترام متبادل، حفاظا على وحدة البلدة وتماسك نسيجها الاجتماعي".
ورأى الحزب أن "راشيا الفخار تستحق الأفضل، ونحن على ثقة بأن أبناءها سيحسنون الخيار، ويضعون نصب أعينهم الإنماء والتعاون والوفاق".
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