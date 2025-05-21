قائد الجيش استقبل السفير الهندي وقائد قوات المهام الكندية في الشرق الأوسط

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة السفير الهندي في لبنان Muhammad Noor Rahman Sheikh مع وفد، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

كما استقبل قائد قوات المهام الكندية في الشرق الأوسط Col. Andrew Anderson يرافقه الملحق العسكري في لبنان Lt. Col Jawad Al-Khairy وقائد فريق المساعدة والتدريب في لبنان Major Scott Mills، وتم البحث في سبل تعزيز التعاون بين جيشَي البلدَين.

كذلك استقبل رئيسة مهرجانات بعلبك نايلة دو فريج ومحافظ بعلبك- الهرمل بشير خضر ومدير المهرجانات علي يزبك، وجرى التداول في شؤون مختلفة.