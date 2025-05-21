نقيب الصيادلة: أدعم حملة إيقاف مرّوجي الدواء المهرّب والمغشوش أيًّا تكن الجهة أو الاشخاص المنتفعين

أكّد نقيب صيادلة لبنان جو سلّوم، أنّه "يدعم كل الدعم القوى الامنيّة والقضائيّة والجمركيّة التي تقوم بحملة لايقاف مرّوجي الدواء المهرّب والمغشوش، والذي ينال من صحّة المريض وهو يدعوها الى الذهاب بالموضوع حتى النهاية ايّا تكن الجهة او الاشخاص المنتفعين".
ودعا نقيب الصيادلة إلى "الاسراع في انشاء الوكالة الوطنيّة للدواء واعادة التدقيق في كل الادوية المسجّلة في المراحل السابقة سيّما التي تدخل المناقصات، فصحّة المريض هو الخط الاحمر الوحيد".
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