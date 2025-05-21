وفد من مجلس نقابة الإعلام المرئي والمسموع زار مرقص: مرقص أبلغنا بإمكانية انتساب الصحافي المستقل للضمان الاجتماعي

استقبل وزير الإعلام بول مرقص، في مكتبه في الوزارة، وفدا من مجلس نقابة الإعلام المرئي والمسموع، برئاسة رندلى جبور.

وبعد اللقاء، نقلت جبور عن الوزير مرقص "بشرى مفادها، بأنه أصبح بمقدور الإعلامي المستقل (freelancer)، غير المنضوي في مؤسسات وجهات ضامنة له، بأن ينتسب إلى الضمان الإجتماعي، للاستفادة من المساعدات التي يقدمها الصندوق في المجال الصحي".

وأشارت إلى أنه "تم الاتفاق مع الوزير مرقص، على مواصلة اللقاءات بين الجانبين".

بدوره وزع مجلس نقابة الإعلام المرئي والمسموع بيانا أعلن فيه أنه تم التطرق خلال اللقاء إلى عدد من القضايا الأساسية أبرزها قانون الإعلام الجديد، أوضاع تلفزيون لبنان والضمان الصحي والحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع الإعلامي".