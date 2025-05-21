أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، بأن "قاضية التحقيق في بيروت رولا صفير استأنفت التحقيق في جريمة اغتيال الناشط السياسي لقمان سليم، بعد قرار محكمة التمييز الجزائية بنقل الملف من عهدة قاضي التحقيق الأول بلال حلاوي، وحددت 12 حزيران المقبل موعدا لعقد جلسة في القضية، وطلبت من وكلاء الادعاء تسليمها المستندات التي لديهم، على ان تبدأ الاستماع إلى شهود وتصدر استنابات في هذا الملف".

كانت هذه تفاصيل خبر القاضية صفير حددت 12 حزيران المقبل موعدا لجلسة في قضية لقمان سليم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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