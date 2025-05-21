قوى الأمن عممت أوصاف رجل مجهول الهوية تعرّض لحادث صدم على أوتوستراد الأسد

عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أوصاف رجل مجهول الهوية، تعرّض لحادث صدم على المسلك الغربي لأوتوستراد الأسد باتجاه الجنوب بتاريخ 19-05-2025، وتمّ نقله إلى مستشفى الرسول الأعظم، ولا يزال على قيد الحياة في العناية الفائقة في حالة اللاوعي.

وأوضحت أن أوصافه "رجل في العقد الثالث من العمر، أسمر البشرة، شعره أسود خفيف، معتدل البنية، يوجد وشم كلمة "sony" على صدره من الجهة اليسرى، ووشم وجه طائر النسر على ساعد يده اليمنى".

ولفتت إلى أنّه "بناءً على إشارة القضاء المختص، تطلب المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي مِمّن يعرف عنه شيئًا، الحضور إلى مفرزة سير الضاحية في وحدة الدرك الإقليمي أو الاتّصال على الرقم: 451062-01، لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة".