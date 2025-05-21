وزير الدفاع أصدر قرارا بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة في محافظتي الجنوب والنبطية

أصدر وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى قرارًا يقضي بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة في محافظتي الجنوب والنبطية. وجاء في القرار:
المادة الأولى: يُجمَّد مفعول تراخيص حمل الأسلحة في محافظتي الجنوب والنبطية إعتباراً من ٢٠٢٥/٠٥/٢٣ الساعة صفر حتى تاريخ ٢٠٢٥/٠٥/٢٦ الساعة صفر.
المادة الثانية: يستثنى من أحكام المادة الأولى أعلاه:
أ - تراخيص حمل الأسلحة صفة دبلوماسية.
ب - تراخيص حمل الأسلحة (صفة خاصة) الممنوحة لمرافقي الشخصيات عند وجودهم مع الشخصية فقط (رؤساء سابقون، وزراء ونواب، رؤساء أحزاب، رجال دين).
المادة الثالثة: تبقى جميع تراخيص حمل الأسلحة سارية المفعول خارج محافظتي الجنوب والنبطية.
المادة الرابعة: كل مخالفة لأحكام هذا القرار تُعرّض مرتكبها لأشد العقوبات، وتكلَّف قيادة الجيش بتنفيذ أحكامه بتَشدُّد وإحالة المخالفين أمام القضاء العسكري.
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