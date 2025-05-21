وزير الثقافة بحث مع رئيس بعثة الجامعة العربية في التعاون الثقافي

استقبل وزير الثقافة غسان سلامة في مكتبه في المكتبة الوطنية- الصنائع، رئيس بعثة جامعة الدول العربية في لبنان السفير عبد الرحمن الصلح، حيث تم التداول في عدد من القضايا الثقافية ذات الاهتمام المشترك وآلية التعاون وتطوير العلاقات في المجالات الثقافية عامة.
كما تطرق اللقاء الى أهمية اللغة العربية وتعزيز مكانتها عند الاجيال الصاعدة لجهة مفرداتها المتنوعة، ونظام كتابتها المتميز، خلفيتها وتقاليدها الغنية حيث تم البحث في إقامة فعالية لهذه المناسبة من قبل وزارة الثقافة بالتعاون مع جامعة الدول العربية في الاشهر المقبلة وذلك بالتزامن مع الذكرى الـ80 لتأسيس الجامعة.
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