انتهى اجتماع اللجنة النيابية الفرعية بموضوع إصلاح المصارف برئاسة النائب إبراهيم كنعان، حيث جرى الاتفاق على تعديل المادة 3 لجهة تكريس استقلالية مصرف لبنان ودوره في الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي وحماية الودائع التزامًا بالمادة 70 من قانون النقد والتسليف.

كانت هذه تفاصيل خبر انتهاء اجتماع لجنة إصلاح المصارف برئاسة كنعان والاتفاق على تعديل المادة 3 لتكريس استقلالية المركزي وحماية الودائع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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