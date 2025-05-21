اعتبرت المحكمة العليا الإسرائيلية بان قرار الحكومة إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" رونين بار كان عبر عملية غير سليمة ومخالفة للقانون. وقرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في آذار إقالة بار، وهي خطوة أثارت احتجاجات في أنحاء البلاد إذ رأى المنتقدون للقرار أن الحكومة تقوض بذلك مؤسسات رئيسية في الدولة وتعرض أسس الديمقراطية الإسرائيلية للخطر.

كانت هذه تفاصيل خبر المحكمة العليا الإسرائيلية تقضي بأن قرار إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" كان مخالفا للقانون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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