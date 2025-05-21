نائبة رئيس حكومة إسبانيا: يجب فرض عقوبات على إسرائيل دولة الإبادة التي ترتكب مجزرة في غزة

طالبت نائبة رئيس الحكومة الإسبانية يولاندا دياز، بـ"تسريع قانون حظر بيع السلاح لإسرائيل بعد قبوله في البرلمان الإسباني"، وذلك مع استمرار إسرائيل في حربها الواسعة على قطاع غزة ومحاصرته ومنع دخول المساعدات.
وشددت نائبة رئيس الحكومة الإسبانية، على أنّه "يجب فرض عقوبات على إسرائيل، موضحة أنّ "إسرائيل دولة الإبادة التي ترتكب مجزرة في غزة على مرأى العالم".
وفي وقت سابق، صدّق البرلمان الإسباني على النظر في مقترح حظر تجارة الأسلحة مع إسرائيل، مع ازدياد الانتقادات الأوروبية لإسرائيل بسبب حربها على غزة.
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