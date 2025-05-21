وزير خارجية إيطاليا: وجهت باستدعاء السفير الإسرائيلي في روما للحصول على توضيحات بشأن ما حصل في جنين

أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاجاني، "أنني وجهت باستدعاء السفير الإسرائيلي في روما للحصول على توضيحات رسمية بشأن ما حصل في جنين"، وذلك بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي النار باتجاه وفد دبلوماسي أوروبي عربي كان في جولة في جنين بالضفة الغربية.

وكان قد أقرّ الجيش الإسرائيلي، بإطلاق "طلقات تحذيرية" بعد أن "انحرف" الوفد الدبلوماسي الأوروبي والعربي عن "المسار المعتمد ودخل منطقة لم يُصرح له بالتواجد فيها" في جنين في الضفة الغربية.

وأضاف الجيش أنه "يأسف للإزعاج الذي تسببت به الحادثة"، مشيرا الى أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

في وقت سابق من اليوم، أفادت مصادر لقناة "الجزيرة" بأن "جنود من الجيش الإسرائيلي أطلقوا النار بشكل مباشر تجاه وفد دبلوماسي أوروبي عربي خلال زيارة أجراها لمخيم جنين شمالي الضفة الغربية".

وأوضحت المصادر أن الاستهداف طال وفدًا يضم 25 سفيرًا ودبلوماسيًا من دول عربية وأوروبية، خلال جولة تفقدية لهم في المخيم للاطلاع على الأوضاع الإنسانية والدمار الذي خلّفته العمليات العسكرية الإسرائيلية.