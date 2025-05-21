وزير خارجية بلجيكا: زيارة الدبلوماسيين لجنين نسقت مع الجيش الإسرائيلي وكانوا بقافلة من 20 مركبة يمكن تمييزها

أشار وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو، في تصريح له الى ان "زيارة الدبلوماسيين لمخيم جنين نسقت مع الجيش الإسرائيلي وكانوا بقافلة من 20 مركبة يمكن تمييزها".

وفي وقت سابق، أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاجا كالاس، بعد إطلاق النار الإسرائيلي في الضفة الغربية، أن "تهديد حياة الدبلوماسيين غير مقبول".