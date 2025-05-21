الاتحاد الأوروبي بعد إطلاق النار الإسرائيلي في الضفة الغربية: تهديد حياة الدبلوماسيين غير مقبول

أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاجا كالاس، بعد إطلاق النار الإسرائيلي في الضفة الغربية، أن "تهديد حياة الدبلوماسيين غير مقبول".

وكانت قد شددت وزارة الخارجية الإيطالية، على "أننا نطالب الحكومة الإسرائيلية بتوضيح ما حدث من إطلاق نار على الوفد الدبلوماسي خلال زيارته جنين".

وأكّدت أن "تهديد الدبلوماسيين أمر غير مقبول".

في وقت سابق، أفادت مصادر لقناة "الجزيرة" بأن "جنود من الجيش الإسرائيلي أطلقوا النار بشكل مباشر تجاه وفد دبلوماسي أوروبي عربي خلال زيارة أجراها لمخيم جنين شمالي الضفة الغربية".

وأوضحت المصادر أن الاستهداف طال وفدًا يضم 25 سفيرًا ودبلوماسيًا من دول عربية وأوروبية، خلال جولة تفقدية لهم في المخيم للاطلاع على الأوضاع الإنسانية والدمار الذي خلّفته العمليات العسكرية الإسرائيلية.