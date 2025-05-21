خارجيتا إيطاليا وإسبانيا نددتا بإطلاق النار الإسرائيلي تجاه الوفد الدبلوماسي في جنين

شددت وزارة الخارجية الإيطالية، على "أننا نطالب الحكومة الإسرائيلية بتوضيح ما حدث من إطلاق نار على الوفد الدبلوماسي خلال زيارته جنين".

وأكّدت أن "تهديد الدبلوماسيين أمر غير مقبول".

بدورها، ندّدت وزارة الخارجية الإسبانية "بشدّة" بإطلاق الجيش الإسرائيلي النار باتّجاه دبلوماسيين أجانب كانوا يشاركون في زيارة من تنظيم السلطة الفلسطينية في جنين بشمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت إن "الوزارة تحقّق في كلّ ما جرى. كان إسباني ضمن مجموعة الدبلوماسيين وهو بخير. ونحن نتواصل مع بلدان أخرى معنيّة بالمسألة لتقديم ردّ مشترك على ما حصل، وهو أمر نندّد به بشدّة".

في وقت سابق، أفادت مصادر لقناة "الجزيرة" بأن "جنود من الجيش الإسرائيلي أطلقوا النار بشكل مباشر تجاه وفد دبلوماسي أوروبي عربي خلال زيارة أجراها لمخيم جنين شمالي الضفة الغربية".

وأوضحت المصادر أن الاستهداف طال وفدًا يضم 25 سفيرًا ودبلوماسيًا من دول عربية وأوروبية، خلال جولة تفقدية لهم في المخيم للاطلاع على الأوضاع الإنسانية والدمار الذي خلّفته العمليات العسكرية الإسرائيلية.