وزير خارجية فرنسا: سأستدعي السفير الإسرائيلي إثر تعرض دبلوماسيين بينهم فرنسيون لإطلاق نار في جنين

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، "أنني سأستدعي السفير الإسرائيلي في باريس إثر تعرض دبلوماسيين بينهم فرنسيون لإطلاق نار في جنين".

وفي وقت سابق ندد الاتحاد الأوروبي ودول أوروبية بإطلاق نار من قبل الجيش الإسرائيلي باتجاه وفد دبلوماسي أوروبي عربي كان في جولة في جنين بالضفة الغربية، في حين برر الجيش الإسرائيلي ذلك بزعمه إنّه أطلق "طلقات تحذيرية"، بعد أن "انحرف" الوفد الدبلوماسي الأوروبي والعربي عن "المسار المعتمد ودخل منطقة لم يُصرح له بالتواجد فيها" في جنين في الضفة الغربية.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاجاني، "أنني وجهت باستدعاء السفير الإسرائيلي في روما للحصول على توضيحات رسمية بشأن ما حصل في جنين".