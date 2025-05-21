شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر: افتتاح الرئيس السيسي موسم حصاد القحم يؤكد اهتمامه بتعزيز الأمن الغذائى والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن مشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى فعاليات موسم الحصاد 2025 بالضبعة، يعكس حرص القيادة السياسية على الاهتمام بملف الأمن الغذائى، ودعم رؤية وخطة مصر نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى فى واحد من أهم وأبرز المحاصيل الاستراتيجية على الإطلاق.

وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن جولة الرئيس السيسى تشهد أيضا تفقد مدينة مستقبل مصر الصناعية، وذلك في إطار متابعة جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة الرقعة الزراعية من خلال المشروعات القومية الكبرى، خاصة فى ظل ما تشهده المنطقة من تحديات اقتصادية انعكست آثارها على جميع الدول.

وأشار الدكتور السعيد غنيم، إلى أن ملف الزراعة من أهم الملفات التي تحظى باهتمام كبير على مدار السنوات الأخيرة، بداية من التوسع فى استصلاح الأراضى لزيادة الرقعة الزراعية، وهناك العديد من المشروعات الجديدة التى تساهم فى تحقيق ذلك، وذلك كخطوة أولية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الأساسية وفى مقدمتها القمح، وتطوير مركز البحوث الزراعية لزيادة الانتاجية، ووضع رؤية شاملة لتطوير منظومة الرى لتعزيز الاستفادة من الموارد المائية المتاحة.

وأضاف النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعمل فى كل الملفات المجالات والقطاعات فى آن واحد، ولعل ملف الزراعة والقطاع الصناعي على أولوية اهتمامات القيادة السياسية لضمان تحقيق الأمن الغذائي ودعم رؤية مصر 2030 فى تحقيق الاكتفاء من السلع والخدمات.