شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ: خطة شاملة للاستفادة من عقول المصريين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

أقر مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة، عدد من التوصيات الهامة في إطار موافقته على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، والتي أكدت في جوهرها على أهمية تطوير برامج التدريب والتعليم لتعزيز المهارات الوطنية في مجالات الأمن والدفاع.

وأكد مجلس الشيوخ أهمية دعم الابتكار والتكنولوجيا في المجالات الأمنية، لتعزيز القدرات الدفاعية في ظل تأثير الإعلام الإلكتروني والذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة على منظومة الأمن القومي، ودعم قدرات الجيش والشرطة بهذه التقنيات لمواجهة أي تهديدات خارجية.

وفي سياق متصل، شدد مجلس الشيوخ على أهمية الاهتمام بشؤون المصريين في الخارج، ووضع آليات مؤسسية للاستفادة من قدراتهم العلمية والاقتصادية في الداخل، مع السعي الجاد لحل التحديات التي تواجههم، باعتبارهم جزء أصيل من منظومة الأمن القومي والدبلوماسية المجتمعية للدولة.