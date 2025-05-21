شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر: تعديلات قوانين الانتخابات خطوة نحو بناء حياة سياسية أكثر توازنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن تعديلات قوانين انتخابات مجلسى النواب والشيوخ، خطوة مهمة فى مسيرة تحديث وتطوير الإطار القانونى للعملية الانتخابية فى مصر، بما يعزز مناخ التعددية السياسية ويضمن عدالة التمثيل بين مختلف المحافظات والفئات.

وأوضح غنيم، أن التعديلات تعكس حرص الدولة المصرية على تعزيز المشاركة السياسية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، مع مراعاة التوازن بين القوائم والفردى، وتمثيل الفئات التى كفل لها الدستور حق المشاركة، مثل الشباب والمرأة وذوى الهمم والمصريين بالخارج.



وأضاف النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن هذه الخطوة تُعد امتدادًا لمسار الإصلاح السياسى والدستورى الذى تشهده الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتواكب ما شهدته البلاد من استحقاقات وطنية أثبتت نضج التجربة الديمقراطية المصرية، وقدرة مؤسسات الدولة على تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة.



وأوضح النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن التعديلات المقترحة تهدف كذلك إلى معالجة التحديات التى ظهرت خلال الدورات الانتخابية السابقة، سواء من حيث توزيع الدوائر، أو ضمان التمثيل العادل والمتوازن بين المحافظات والمناطق الجغرافية، بما يعكس الواقع الديموغرافى والتنموى فى الجمهورية الجديدة.



وطالب السعيد غنيم، جميع القوى السياسية بالتفاعل الإيجابى مع التعديلات، بما يحقق التوافق الوطنى المطلوب ويعزز ثقة المواطنين فى العملية الانتخابية، مشددًا على أهمية دور مجلس النواب فى مناقشة تلك التعديلات بكل شفافية وحرص على المصلحة العامة.



واختتم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، بيانه بتأكيد أن هذه التعديلات تُعد خطوة نوعية نحو بناء حياة سياسية أكثر توازنًا وشمولًا، ودعمًا لمسيرة التحول الديمقراطى فى مصر.