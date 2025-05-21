القيادة تعزي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان في وفاة حمد النعيمي

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، إلى عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان الشيخ حميد بن راشد النعيمي، في وفاة حمد بن راشد النعيمي.

وقال الملك سلمان:" علمنا بنبأ وفاة حمد بن راشد النعيمي -رحمه الله- وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

من جانبه، بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، برقية عزاء ومواساة، إلى عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، في وفاة حمد النعيمي، قال فيها: "تلقينا نبأ وفاة حمد بن راشد النعيمي -رحمه الله- ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".