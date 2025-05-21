اخبار العالم

حرس الحدود يواصل استقبال حجاج السودان عبر ميناء جدة الإسلامي

0 نشر
asmaa 0 تبليغ

  • حرس الحدود يواصل استقبال حجاج السودان عبر ميناء جدة الإسلامي 1/2
  • حرس الحدود يواصل استقبال حجاج السودان عبر ميناء جدة الإسلامي 2/2

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن حرس الحدود يواصل استقبال حجاج السودان عبر ميناء جدة الإسلامي والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - تواصل المديرية العامة لحرس الحدود، جهودها في استقبال ضيوف الرحمن القادمين من جمهورية السودان عبر ميناء جدة الإسلامي؛ لأداء فريضة الحج لعام 1446هـ، ضمن منظومة متكاملة من الخدمات الأمنية والميدانية.

وتأتي هذه الجهود ضمن مهام حرس الحدود في المنافذ البرية والبحرية، بما يحقق انسيابية الدخول، وتقديم التسهيلات اللازمة منذ لحظة الوصول، من خلال الإرشاد والتوجيه، وتوفير بيئة آمنة لراحة وسلامة ضيوف الرحمن.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا