حرس الحدود يواصل استقبال حجاج السودان عبر ميناء جدة الإسلامي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - تواصل المديرية العامة لحرس الحدود، جهودها في استقبال ضيوف الرحمن القادمين من جمهورية السودان عبر ميناء جدة الإسلامي؛ لأداء فريضة الحج لعام 1446هـ، ضمن منظومة متكاملة من الخدمات الأمنية والميدانية.

وتأتي هذه الجهود ضمن مهام حرس الحدود في المنافذ البرية والبحرية، بما يحقق انسيابية الدخول، وتقديم التسهيلات اللازمة منذ لحظة الوصول، من خلال الإرشاد والتوجيه، وتوفير بيئة آمنة لراحة وسلامة ضيوف الرحمن.

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