“الري” تشارك في المؤتمر العالمي الـ28 للسدود الكبيرة في الصين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - شاركت المؤسسة العامة للري في أعمال المؤتمر العالمي الثامن والعشرين للسدود الكبيرة، الذي اُختتم أمس في مدينة تشنغدو بجمهورية الصين الشعبية.

وشهد المؤتمر، الذي يُعدُّ أحد أبرز المنصات الدولية في مجال إدارة السدود، مناقشة القضايا المتعلقة بإنشاء وتشغيل وصيانة السدود، والتحديات التي تواجهها عالميًا، مثل: تزايد كميات الرسوبيات، والتأثيرات الناتجة عن التغير المناخي.

كما استعرضت جلسات المؤتمر أحدث الأساليب والتقنيات المستخدمة؛ لإطالة عمر السدود، وتعزيز كفاءتها التشغيلية، بما في ذلك دور تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحليل أداء السدود ومراقبتها، والإسهام في رفع مستويات السلامة والاستدامة.

وفي إطار البرنامج المصاحب، نفذ وفد المؤسسة المشارك في المؤتمر عددًا من الزيارات الميدانية لسدود كبيرة في مدينة تشنغدو، وذلك ضمن جهود تبادل الخبرات والمعارف مع ممثليّ الدول المشاركة، بما يدعم توجه المؤسسة، نحو تطوير القدرات الوطنية في مجال إدارة وتشغيل السدود، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

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