وزير المالية يطلب من "الداخلية" التعميم على المخاتير لصق رسم الطابع المالي على الإفادات

وجّه وزير المالية ياسين جابر كتابًا إلى وزارة الداخلية والبلديات طلب فيه التعميم على المخاتير بضرورة الالتزام بلصق رسم الطابع المالي على الإفادات الصادرة عنهم، وعدم الاكتفاء بطابع المختار، وذلك تنفيذًا لأحكام القانون رقم 273/2001 المعدّل بموجب القانون رقم 324/2024.

وأوضح جابر في كتابه أنّ المادة الثالثة من القانون تنص على أنّ موارد صندوق تعاونية المختارين تشمل طابعًا خاصًا يُعرف بـ"طابع المختار" بقيمة خمسين ألف ليرة لبنانية، ويُفرض لصقه على جميع المعاملات والإفادات والمصادقات الصادرة عن المختار. كما تُمنع الإدارات العامة والمؤسسات الرسمية من استلام أي معاملة لا تتضمن هذا الطابع.

وأشار الوزير إلى أنّه، إضافة إلى طابع المختار، يتوجب أيضًا لصق رسم الطابع المالي المقرر على الإفادات، محذرًا من أن الاكتفاء بطابع المختار دون الرسم المالي سيؤدي إلى مطالبة المختار بالرسم والغرامة المالية.

وختم جابر كتابه بالدعوة إلى إبلاغ المخاتير بهذا الإجراء وتأكيد وجوب الالتزام بتطبيقه تفاديًا لأي تبعات قانونية.