"النشرة": المشهد يتكشّف في زحلة...وكتلة شيعية وازنة انتخبت لائحة القوات

اظهرت الأرقام النهائية في انتخابات بلدية زحلة مفاجآت، على عدة مستويات. وعلمت "النشرة" ان ما يزيد عن 900 صوت شيعي انتخبوا لائحة القوات، من اصل 3600 مقترع، اي ما يعادل 25% من المقترعين الشيعة. بينما اختار ما يقارب 650 صوت سنّي لائحة القوات ايضاً، من اصل 1450 مقترع.

وكانت "النشرة" اول من كشفت عن اقتراع مناصري التيار الوطني الحر الذين يزيد عددهم عن 2500 مقترع، ومناصري الكتلة الشعبية ايضا لصالح لائحة القوات، بسبب موقفهم الرافض لوصول اسعد زغيب إلى رئاسة بلدية زحلة.

وعلى هذا الاساس، يتبين ان عائلات زحلية اعطت أصواتها للائحة القوات بسببها موقفها من زغيب، واستيائها من المخطط التوجيهي الذي قام به في بلدية زحلة، وأضرّ بأبنائها عبر تخفيض نسب الاستثمار.

واطلعت "النشرة" على دراسة اجراها مركز احصائي للنتائج في انتخابات بلدية زحلة، تُظهر تقدم القوات بفارق كبير عن غيرها، لكن بما لا يتعدى ٩ الاف صوت، كقوة حزبية قواتية ذاتية، اما الباقي فهو من مناصري الاحزاب والشخصيات الأخرى التي ارادت خسارة زغيب، ومن بينهم 1550 صوت مسلم سني وشيعي.