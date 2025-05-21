الجيش الاسرائيلي زعم استهداف عنصر في حزب الله بمنطقة صور يعمل بمجال انتاج الوسائل القتالية

زعم الجيش الإسرائيلي، ، أنه نفذ عملية عسكرية في منطقة صور جنوب لبنان، أسفرت عن مقتل حسين نزيه برجي، الذي وصفه بـ"العنصر المركزي في مجال إنتاج الوسائل القتالية" في حزب الله.
وادعى البيان أن برجي كان يعمل تحت ما يُعرف بـ"مديرية البحث والتطوير والإنتاج" التابعة لحزب الله، والتي تتولى، بحسب زعمه، تطوير وإنتاج وصيانة الوسائل القتالية، وتوسيع قدرات التموين داخل الحزب، بما في ذلك مشروع إنتاج الصواريخ الدقيقة.
كما أشار البيان إلى أن برجي كان "مهندسًا ذا خبرة طويلة" في الحزب، ومسؤولًا عن إنشاء بنى تحتية لإنتاج صواريخ أرض-أرض دقيقة. وادعى الجيش الاسرائيلي أن استهدافه جاء في إطار ضرب ما وصفه بـ"جهود إعادة إعمار القدرات العسكرية لحزب الله بعد حملة سهام الشمال".
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