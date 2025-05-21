أفادت مصادر لقناة "الجزيرة" بأن جنود من الجيش الإسرائيلي أطلقوا النار بشكل مباشر تجاه وفد دبلوماسي خلال زيارة أجراها لمخيم جنين شمالي الضفة الغربية. وأوضحت المصادر أن الاستهداف طال وفدًا يضم 25 سفيرًا ودبلوماسيًا من دول عربية وأوروبية، خلال جولة تفقدية لهم في المخيم للاطلاع على الأوضاع الإنسانية والدمار الذي خلّفته العمليات العسكرية الإسرائيلية.

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر للجزيرة: جنود الجيش الاسرائيلي أطلقوا النار باتجاه وفد دبلوماسي أوروبي عربي خلال زيارته مخيم جنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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