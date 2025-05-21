شكرا لقرائتكم خبر عن مشيرة خطاب تفتتح منتدى نشر ثقافة حقوق الإنسان لشباب جنوب الصعيد بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

افتتحت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، فعاليات منتدى نشر ثقافة حقوق الإنسان لشباب جنوب الصعيد، والذي نظمه مجلس الشباب المصري بمحافظة الأقصر، بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، نقابة الاعلاميين

و بحضور كل من: الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، والنائب الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب، والنائب الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، والمهندس حسن عبد الشكور، المنسق العام لمجلس الشباب المصري بمحافظة الأقصر، إلى جانب عدد من الخبراء والمهتمين بمجال حقوق الإنسان والعمل الأهلي. ومشاركة نخبة من القيادات التنفيذية والتشريعيةوالمجتمعية والشبابية .

وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت السفيرة مشيرة خطاب أن تعزيز ثقافة حقوق الإنسان يُعد ركيزة أساسية لبناء مجتمع عادل ومتوازن يحترم الكرامة الإنسانية، مشددة على أن ترسيخ هذه الثقافة في أوساط الشباب يمثل استثمارًا وطنيًا حقيقيًا في مستقبل الدولة. وأضافت أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يولي اهتمامًا كبيرًا بنشر الوعي الحقوقي من خلال برامج توعوية وتدريبية بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.



من جانبه، أوضح الدكتور محمد ممدوح أن المنتدى يستهدف تمكين شباب جنوب الصعيد من الناحية المعرفية والحقوقية، وتزويدهم بالمهارات والأدوات اللازمة لفهم قضايا حقوق الإنسان والمشاركة الفاعلة في الشأن العام. وأكد أن مجلس الشباب المصري يعمل على تنفيذ برامج تدريبية وتوعوية ترتكز على مفاهيم المواطنة والعدالة الاجتماعية والتمكين المجتمعي.



بدوره، ثمّن الدكتور هشام أبو زيد، نائب المحافظ، تنظيم المنتدى، معتبرًا إياه منصة مهمة لنشر الوعي الثقافي والمعرفي بمبادئ حقوق الإنسان وتعزيز فهم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لدى الشباب في جنوب مصر.



وأشار النائب الدكتور طلعت عبد القوي إلى أن مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية تمثل محورًا أساسيًا في نشر ثقافة حقوق الإنسان، مؤكدًا أهمية الشراكة مع الجهات المعنية لتعزيز هذه الثقافة على المستوى المجتمعي.



وفي السياق ذاته، شدد النائب الدكتور طارق سعدة على الدور الحيوي للإعلام في نشر ثقافة حقوق الإنسان، مؤكدًا أن الخطاب الإعلامي الهادف والمسؤول يُسهم في ترسيخ هذه القيم في الوجدان الجمعي.



واختتم المهندس حسن عبد الشكور، المنسق العام لمجلس الشباب المصري بالأقصر، بالقول إن هذا المنتدى يأتي في إطار سلسلة من الفعاليات التي ينظمها المجلس بالمحافظة، وفقا لاستراتيجية عمل مجلس الشباب، والتي تهدف إلى تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في الشأن العام من خلال برامج وفعاليات ميدانية تعكس أولوياتهم واحتياجاتهم التنموية.



فيما أعرب المشاركون علي أهمية هذه اللقاءات التي تساهم في صقل معارفهم وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في الشأن العام.