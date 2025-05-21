شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس دفاع النواب: "مستقبل مصر" من أهم المشروعات القومية الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المرحلة الثانية من بدء موسم حصاد القمح 2025، بمشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بالدلتا الجديدة، وعدد من المحافظات، مؤكداً علي أن المشروع من أهم المشروعات القومية الكبري التي تحظى باهتمام رئاسي، باعتباره سيكون بمثابة سلة غذاء العالم، فضلا عن مساهمته في تحقيق اكتفاء ذاتي بنحو 75% مما نستورده من المنتجات الزراعية.



وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن مشروع مستقبل مصر، قاطرة مصر الزراعية، وباكورة مشروع الدلتا الجديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتصدير الفائض إلى الخارج، بما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد بتوفير العملة الصعبة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، التي تركز على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة.

وأكد النائب الأول لحماة الوطن، علي أهمية حديث الرئيس السيسي، خلال افتتاح المرحلة الثانية عن تعاون الجميع في إشارة إلي المواطنين والحكومة للعمل علي زيادة الإنتاج وتوفير الآلاف من فرص العمل للشباب والأسر المصرية، لافتا إلى أن تحقيق الأمن الغذائي دائمًا ما كان على رأس أولويات أجندة الدولة المصرية، فهو أحد المكونات الرئيسية للأمن الإستراتيجي القومى، فضلا عن أهمية الأمن الغذائي المستدام، الذي يعد ركيزة الأمن القومي المصري.

وأشاد النائب اللواء أحمد العوضي، برؤية الرئيس السيسي للاستفادة من مشروع مستقبل مصر الزراعية، وذلك من خلال فتح آفاق أوسع لمشروعات أخرى، مثل التصنيع الزراعي وإنشاء مصانع عدة، ومجمعات مثل مجمع الصوامع لاستيعاب خيرات مصر من الغلة ومشروعات تنمية الثروة الحيوانية، مؤكداً أن المشروع العملاق سيسهم في تحقيق مصر للاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية، والاتجاه نحو تصدير المنتجات الزراعية.

واختتم العوضي تصريحاته بالتأكيد علي أن الرئيس السيسي حريص على إحداث طفرة تنموية واقتصادية وزراعية في البلاد، بهدف انتشال مصر من كل أزماتها والتخطيط بقوة والانطلاق نحو الجمهورية الجديدة، لافتاً إلي أن القطاع الزراعي واستصلاح الأراضي الصحراوية شهد دعما غير مسبوق من القيادة السياسية، لتحقيق الأمن الغذائي في مصر، باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

ويعد مشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، قاطرة البلاد الراعية، إذ إن المساحة المستهدف استصلاحها مليون وخمسين ألف فدان من إجمالي 202 مليون فدان المساحة الإجمالية للدلتا الجديدة.