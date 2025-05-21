شكرا لقرائتكم خبر عن حنفى جبالى: مجلس النواب يناقش مشروعى قانونين خاصين بالانتخابات البرلمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب عبر حسابه على متصة أكس إنه ورد إلى مجلس النواب مشروعا قانونين خاصين بالانتخابات النيابية، مقدّمان من أكثر من عُشر عدد الأعضاء.

وأضاف: "وقد تمت إحالة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب، والقانون رقم (174) لسنة 2020 بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته فورًا، كما أرسل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، إلى مجلس الشيوخ الموقر لإبداء الرأى فيه؛ تمهيدًا لعرض المشروعين على الجلسة العامة للمجلس فى أقرب وقت".