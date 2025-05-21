شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوعى: توجيهات الرئيس السيسي لتحقيق الأمن الغذائى دفعة قوية للإنتاج المحلى والان مع تفاصيل الخبر

قال المهندس عادل زيدان، نائب رئيس حزب الوعي، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات موسم حصاد القمح 2025 في الضبعة، يعكس ملامح الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية تجاه ملفي الأمن الغذائي وتنمية الثروة الحيوانية، في إطار مشروع وطني شامل لإعادة صياغة العلاقة بين الإنسان والأرض، وتحقيق تنمية زراعية متكاملة تُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وأكد زيدان، في تصريحات له، أن توجيهات الرئيس السيسى بإحلال السلالة الحيوانية خلال فترة لا تتجاوز خمس سنوات يشير بوضوح إلى إدراك أهمية تحسين إنتاجية الثروة الحيوانية كركيزة أساسية في تحقيق الأمن الغذائي، سواء من حيث اللحوم أو الألبان، وذلك في ظل تضاعف حجم الطلب على الغذاء مع النمو السكاني المتزايد.

وتابع: "حديث الرئيس السيسي باستفاضة عن ضرورة زيادة الخير المقدم للمواطنين، يؤكد انحيازه إلى المواطن في تفاصيل حياته اليومية، حيث ترتبط جودة الغذاء وصحته مباشرة بمستوى معيشته واستقراره".

وأوضح زيدان، أن تكلفة البنية الأساسية لمشروع استصلاح 2.2 مليون فدان، وخاصة ما يتعلق بنقل الطاقة فقط، يكشف حجم التحديات التي تواجهها الدولة، ويؤكد في الوقت ذاته وجود إرادة سياسية صلبة لا تتردد في خوض معارك التنمية مهما كانت تكلفتها.

وأضاف زيدان، أن الإعلان عن دخول 800 ألف فدان جديدة إلى الرقعة الزراعية بحلول سبتمبر، محطة فارقة في مسار المشروع القومي، بما يعكس التخطيط الدقيق والانضباط التنفيذي، كما أن وتحديد يونيو المقبل كنهاية لأعمال البنية الأساسية هو رسالة طمأنة للشعب بأن الإنجاز لا يتوقف، بل يتقدم وفق جدول زمني مدروس.