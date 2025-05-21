شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تيسير مطر: مشاركة الرئيس السيسى بفاعليات موسم حصاد القمح تأكيد على دعم الدولة للقطاع الزراعى والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب تيسير مطر، الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، ورئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة في مجلس الشيوخ، أن افتتاح موسم حصاد القمح لهذا العام يمثل خطوة جديدة في مسيرة الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي، مشيدًا بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أكد فيها على أنه من المستهدف أن يدخل 800 ألف فدان إلى الرقعة الزراعية في سبتمبر القادم، لاسيما وأن الدولة تبذل جهودا ضخمة لتحويل الأراضي الصحراوية إلى أراضٍ صالحة للزراعة في ظل ما توفره من فرص عمل كبيرة.

وأضاف مطر، أن الرئيس السيسي وجّه رسائل واضحة للحكومة والمستثمرين، التي تؤكد على إفساح المجال أمام القطاع الخاص والمستثمرين، بقوله إن الأرض متاحة لكم، الدولة قطعت شوطا كبيرا في تجهيزها، كل المطلوب منكم العمل من أجل أن تدخل الأرض الزراعية مرحلة الإنتاج بعد أن تم توفير البينة الأساسية لذلك، منوها بأن تأكيده على أهمية زيادة الإنتاج وتحسين حياة المواطنين، تُعد رسالة دعم قوية للمزارعين والعاملين في القطاع الزراعي.

وأشار "مطر" إلى أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات موسم حصاد القمح لعام 2025 في مشروع مستقبل مصر، يعكس اهتمام القيادة السياسية بتعزيز الأمن الغذائي وتشجيع المزارعين على زيادة الإنتاج.

وأكد وكيل لجنة الصناعة أن الدولة تسعى من خلال هذه الجهود إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة.

وأضاف أن مدينة "مستقبل مصر الصناعية" تمثل ركيزة مهمة لتحفيز الاستثمار وتحقيق رؤية مصر لتحقيق التكامل بين القطاع الزراعي والصناعي والنهضة بالصناعات الزراعية وإنشاء مدن صناعية حديثة ومتطورة.