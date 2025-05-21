لافروف: الاتحاد الأوروبي يرغب في التصعيد العسكري وتوسيع الناتو والعمل ضد روسيا والصين

اشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الى أن "الناتو يرغب في بسط سيطرته على بنية الأمن في العالم وفق مبدأ أحادية القطب"، لافتا الى ان "الاتحاد الأوروبي يرغب في التصعيد العسكري وتوسيع الناتو والعمل ضد روسيا والصين".

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