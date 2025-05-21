"غوغل" حذّر مستخدمي خدمة "جي ميل" من رسالة بريد إلكتروني احتيالية خطيرة

حذرت شركة "غوغل"مستخدمي خدمة "جي ميل"، الذين يتجاوز عددهم 1.8 مليار مستخدم حول العالم، من رسالة بريد إلكتروني احتيالية خطيرة يجب حذفها فورا.

وصنفت الشركة هذه المحاولة الاحتيالية على أنها "هجوم البريد الإلكتروني من دون رد" (no-reply email attack)، حيث يتلقى الضحايا رسالة توحي بأنها رسمية، مرسلة من العنوان [email protected].

وتتضمن الرسالة إشعارا زائفا يفيد بأن "غوغل" تلقت أمر استدعاء قضائي من جهات إنفاذ القانون، يلزمها بتسليم جميع محتويات حساب المستخدم. كما تحتوي الرسالة على رابط إلى صفحة دعم تبدو رسمية تابعة لـ"غوغل"، ويزعم أنها تتضمن جميع التفاصيل المتعلقة بالقضية القانونية المزعومة ضد المستخدم.

وقد أوضح مسؤولو "غوغل" أن هذه الرسالة مزيفة بالكامل، وهي من صنع محتالين عبر الإنترنت يهدفون إلى الوصول إلى المعلومات الشخصية للمستخدمين. ويبدأ الهجوم بمجرد أن يقوم المستخدم بالنقر على الرابط المرفق وتحميل مستندات قانونية زائفة أو منح أذونات لمشاهدتها.