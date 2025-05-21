عراقجي: ندرس إمكانية مشاركتنا في الجولة المقبلة من المفاوضات وما إذا كان ممكنا إجراء محادثات مثمرة

أشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الى أننا "ندرس إمكانية مشاركتنا في الجولة المقبلة من المفاوضات وما إذا كان ممكنا إجراء محادثات مثمرة".

ولفت عراقجي، الى أننا "قمنا بالإجابة سابقا على طلبات غير معقولة وهذه المواقف غير المعتادة لا تساعد المفاوضات"، مضيفاً "التخصيب سيستمر باتفاق أو من دونه لكننا مستعدون للشفافية فيما يتعلق ببرنامجنا السلمي".