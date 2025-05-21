أشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الى أننا "ندرس إمكانية مشاركتنا في الجولة المقبلة من المفاوضات وما إذا كان ممكنا إجراء محادثات مثمرة".
ولفت عراقجي، الى أننا "قمنا بالإجابة سابقا على طلبات غير معقولة وهذه المواقف غير المعتادة لا تساعد المفاوضات"، مضيفاً "التخصيب سيستمر باتفاق أو من دونه لكننا مستعدون للشفافية فيما يتعلق ببرنامجنا السلمي".
كانت هذه تفاصيل خبر عراقجي: ندرس إمكانية مشاركتنا في الجولة المقبلة من المفاوضات وما إذا كان ممكنا إجراء محادثات مثمرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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