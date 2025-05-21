محافظ شبوة: الوحدة اليمنية الضامن الوحيد لبناء يمن حر ومستقل

أكد اللواء الركن عوض محمد بن فريد العولقي، محافظ محافظة شبوة، أن الوحدة اليمنية تمثل أعظم وأهم إنجاز تاريخي في مسيرة اليمن، لما تحمله من معانٍ ودلالات في وجدان الشعب اليمني، مشيراً إلى أنها تتويج لنضال اليمنيين خلال ثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين.

وفي تصريح صحفي بمناسبة العيد الوطني الخامس والثلاثين للوحدة، شدد اللواء العولقي على أن الوحدة اليمنية هي السبيل الوحيد لبناء دولة يمنية قوية على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة، لافتاً إلى أن اليمنيين اليوم أكثر حرصاً على التمسك بوحدتهم لما توفره من عزة وكرامة لهم ولأبنائهم، وأن اليمن الكبير والقوي والحر والمستقل بقراره السيادي والخارج من عباءة الوصاية والارتهان للخارج، هو الوطن المنشود لكل أبناء الشعب اليمني، وهو الملاذ الذي يوفر الكرامة والعيش الكريم للجميع.

وأشار إلى ما يعانيه أبناء الجنوب من احتلال وقمع ونهب للثروات وعبث بالمقدرات، وما كشفته الوقائع من أكاذيب دول الاحتلال وأجنداتهم وأهدافهم الخبيثة، مؤكداً أن كل ذلك عزز القناعة بأن الوحدة بما تحمله من معاني الحرية والسيادة والاستقلال، تمثل الضامن الوحيد لبناء يمن حر وقوي ومستقل، قادر على مواجهة التحديات التي تعيق بناء الدولة اليمنية الحديثة.

وأوضح اللواء العولقي أن الوحدة اليمنية جاءت نتيجة نضالات الشرفاء والمخلصين من أبناء الوطن على مدى عقود، والذين قدموا التضحيات من أجل تحقيق حلم الوحدة الذي توج بتحقيقها عام 1990م، مؤكداً أن كل القوى والمؤامرات الساعية لإجبار اليمنيين على التخلي عن وحدتهم ستفشل، لأن وحدة الأرض والإنسان تمثل جوهر انتمائهم الوطني.

وفي تصريحه، أكد اللواء العولقي أن السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي هو صاحب المشروع الوطني في الساحة اليمنية، لما يقدمه من رؤى تحققت على أرض الواقع في وقت قياسي، رغم العدوان والمؤامرات متعددة الجنسيات، وهو من يحمل على عاتقه مشروع بناء اليمن القوي والحر والمستقل والدولة الحديثة التي توفر الحياة الكريمة لكل اليمنيين وتصون عزتهم وكرامتهم.

وأشاد اللواء العولقي بالموقف اليمني المشرف لنصرة غزة وفلسطين والقضايا العربية والإسلامية، وبقيادة اليمن للأمة في هذه المرحلة المفصلية من تاريخها، رغم ما يواجهه من عدوان وحصار، لافتاً إلى التقدم العسكري الكبير الذي تحقق بقيادة حكيمة، والذي يشكل بداية لنهوض اليمن، ويميز أصحاب المشروع الوطني عن أولئك المرتهنين لأسيادهم من دول الاحتلال وصهاينة العرب والغرب.

وختم اللواء العولقي بتجديد العهد والولاء لله تعالى، ولقائد الثورة، وللقيادة السياسية، ولكل أبناء الشعب اليمني، بالسير في طريق الحق وبناء الوطن وتحرير كل شبر من أرض اليمن الطاهرة، سائلاً المولى أن يعيد هذه المناسبة وقد تحقق النصر العظيم لليمن وشعبه، وتوحدت أفئدة اليمنيين وصولاً إلى الاستقرار والازدهار في كل ربوع الوطن.