الخارجية الصينية: مشروع القبة الذهبية الصاروخي الذي أعلنه ترامب يقوّض الاستقرار العالمي

حذّرت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ من أن "مشروع القبة الذهبية الصاروخي الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يقوّض الاستقرار العالمي"، داعية الولايات المتحدة إلى التخلي عنه.

وقالت ماو نينغ إن "المشروع الذي خصص له ترامب تمويلا أوليا مقداره 25 مليار دولار يقوّض التوازن الاستراتيجي والاستقرار العالميين. تعرب الصين عن قلقها البالغ حيال ذلك. نحضّ الولايات المتحدة على التخلي عن تطوير ونشر نظام دفاع صاروخي عالمي في أقرب وقت ممكن".

وفي قت سابق أمس، أشار ترامب، إلى "أنّنا سنصدر اليوم إعلانا تاريخيا عن الدرع الصاروخي الذي يحمي البلاد وهو القبة الذهبية"، لافتًا إلى "أنّني وعدت خلال حملتي الانتخابية ببناء درع يحمي سماءنا من الصواريخ الباليستية وسوف أفعل".

وأوضح أنّ "بناء القبة الذهبية الصاروخية سيستغرق نحو 3 أعوام أي أنها ستستكمل قبل نهاية ولايتي الرئاسية، وهي ستحمينا بنسبة قريبة من 100% من جميع الصواريخ".