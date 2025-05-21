الحرس الوطني الأوكراني: مقتل 6 وإصابة 10 في ضربة روسية على موقع تدريب عسكري

أعلن الحرس الوطني الأوكراني، أن "هجوما روسيا على موقع تدريب أسفر عن مقتل ستة جنود أوكرانيين وإصابة أكثر من عشرة آخرين".

وقال الحرس الوطني "قتل ستة جنود وأصيب أكثر من عشرة آخرين نتيجة الهجوم، أثناء قيامهم بتدريبات في ميدان رماية"، مضيفا أنه تم فتح تحقيق في الحادثة.