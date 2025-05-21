أعلن الحرس الوطني الأوكراني، أن "هجوما روسيا على موقع تدريب أسفر عن مقتل ستة جنود أوكرانيين وإصابة أكثر من عشرة آخرين".
وقال الحرس الوطني "قتل ستة جنود وأصيب أكثر من عشرة آخرين نتيجة الهجوم، أثناء قيامهم بتدريبات في ميدان رماية"، مضيفا أنه تم فتح تحقيق في الحادثة.
كانت هذه تفاصيل خبر الحرس الوطني الأوكراني: مقتل 6 وإصابة 10 في ضربة روسية على موقع تدريب عسكري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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