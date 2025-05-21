السلطة القضائية الإيرانية: إعدام المدان في الهجوم على سفارة أذربيجان في طهران

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية أنها "نفذت حكم الإعدام برجل مدان بارتكاب الهجوم القاتل على مقر سفارة أذربيجان في طهران في كانون الثاني 2023 الذي أدى إلى توتر في العلاقات بين البلدين".

وقالت السلطة القضائية الإيرانية "نفذ هذا الصباح حكم القصاص في مهاجم سفارة أذربيجان في طهران".