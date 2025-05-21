أعلنت السلطة القضائية الإيرانية أنها "نفذت حكم الإعدام برجل مدان بارتكاب الهجوم القاتل على مقر سفارة أذربيجان في طهران في كانون الثاني 2023 الذي أدى إلى توتر في العلاقات بين البلدين".
وقالت السلطة القضائية الإيرانية "نفذ هذا الصباح حكم القصاص في مهاجم سفارة أذربيجان في طهران".
كانت هذه تفاصيل خبر السلطة القضائية الإيرانية: إعدام المدان في الهجوم على سفارة أذربيجان في طهران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.