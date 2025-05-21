الكرملين: بوتين زار أمس منطقة كورسك الواقعة عند الحدود مع أوكرانيا

أعلن الكرملين أن الرئيس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قام بجولة عمل إلى مقاطعة كورسك في غرب البلاد وأجرى هناك سلسلة من اللقاءات، مشيرا الى انه "خلال جولته التي جرت أمس الثلاثاء، التقى الرئيس بممثلي المنظمات التطوعية، كما اجتمع مع القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك ألكسندر خينشتاين".

وفي مدينة كورتشاتوف عقد بوتين اجتماعا مع رؤساء بلديات المقاطعة، كما قام بوتين بزيارة محطة كورسك-2 للطاقة النووية التي يجري إنشاؤها.