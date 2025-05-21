أعلن الكرملين أن الرئيس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قام بجولة عمل إلى مقاطعة كورسك في غرب البلاد وأجرى هناك سلسلة من اللقاءات، مشيرا الى انه "خلال جولته التي جرت أمس الثلاثاء، التقى الرئيس بممثلي المنظمات التطوعية، كما اجتمع مع القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك ألكسندر خينشتاين".
وفي مدينة كورتشاتوف عقد بوتين اجتماعا مع رؤساء بلديات المقاطعة، كما قام بوتين بزيارة محطة كورسك-2 للطاقة النووية التي يجري إنشاؤها.
كانت هذه تفاصيل خبر الكرملين: بوتين زار أمس منطقة كورسك الواقعة عند الحدود مع أوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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