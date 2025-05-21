باسيل إستقبل رئيسا بلديتا المنصف والقبيات وبحث معهما أهمية العمل البلدي والإنماء

إستقبل رئيس التيار "الوطني الحر" النائب جبران باسيل، كل من رئيس بلدية المنصف خالد صدقة يرافقه طارق صادق ورئيس بلدية القبيات ميشال عبدو يرافقه النائب جيمي جبور ومنسق التيار في القبيات جورج كرم حيث دار النقاش حول أهمية العمل البلدي والإنماء بما ينعكس إيجاباً على البلدات اللبنانية.

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