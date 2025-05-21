استقبل رئيس الحكومة نواف سلام، أعضاء الهيئة الإدارية لقدامى أساتذة الجامعة اللبنانية برئاسة بشارة حنا الذي أوضح ، ان البحث تناول اوضاع المتقاعدين بشكل عام وخصوصا اوضاعهم الصحية ، وقد أبدى سلام كل التعاون والإيجابية وكان كلامه واضحا وصريحا .

كانت هذه تفاصيل خبر سلام استقبل وفد قدامى أساتذة الجامعة اللبنانية وأكد اهتمامه بأوضاع المتقاعدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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