عسيران: الانتخابات البلدية في الجنوب والنبطية إنجاز ديمقراطي يعكس تمسك اللبنانيين بأرضهم

أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي عسيران، في بيان، أن إنجاز الانتخابات البلدية والاختيارية في جميع المناطق اللبنانية، ولا سيما في الجنوب والنبطية يوم السبت، يشكّل "إنجازاً عظيماً" يُظهر مدى تمسك اللبنانيين بأرضهم واستعدادهم للتضحية في سبيلها، مشدداً على أن هذا الاستحقاق سيكون بمثابة "عرس وطني" يعكس الروح الديمقراطية.
وفي سياق آخر، هنأ عسيران الرئيس جوزاف عون، على "أسفاره الكثيرة التي تصبّ في مصلحة لبنان وتندرج في إطار التواصل مع مختلف دول العالم"، معتبراً أن هذا الحراك "يمثّل رصيداً مهماً للبنان"، ويستوجب المزيد من التماسك الداخلي من أجل حماية البلاد من "الشوائب الكثيرة" التي تعترضها.
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