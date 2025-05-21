التحكم المروري: إعادة فتح أوتوستراد صيدا - صور محلة الصرفند بالاتجاهين

افادت غرفة التحكم المروري عن "إعادة فتح أوتوستراد صيدا - صور محلة الصرفند بالاتجاهين". وفي وقت سابق، افاد مراسل "النشرة"، بأن "عددا من صيادي الأسماك في منطقة الصرفند قطعوا الأوتوستراد عند الصرفند احتجاجا على قرارات وزارة الزراعة في اطار تنظيم صيد السمك".

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