رسامني: نطلق الخطة الوطنية لتأهيل وصيانة الطرقات والجسور وما ننجزه اليوم هو مشروع وطني

اشار وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، الى اننا "نطلق الخطة الوطنية لتأهيل وصيانة الطرقات والجسور وما ننجزه اليوم هو مشروع وطني يربط لبنان ببعضه"، آملا أن "تتم متابعة المشروع على مدى سنوات وميّزنا الأوتوسترادات عن باقي الطرقات وأعطينا أمر مباشرة في أوّل أيّام استلامنا للوزارة".

وطلب "من البلديات والمحافظات مساعدتنا على تصنيف الطرقات ووضعنا في دفتر الشروط كلّ أسس السلامة العامة وطريقة عملنا مختلفة عن السابق".