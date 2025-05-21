اشار وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، الى اننا "نطلق الخطة الوطنية لتأهيل وصيانة الطرقات والجسور وما ننجزه اليوم هو مشروع وطني يربط لبنان ببعضه"، آملا أن "تتم متابعة المشروع على مدى سنوات وميّزنا الأوتوسترادات عن باقي الطرقات وأعطينا أمر مباشرة في أوّل أيّام استلامنا للوزارة".
وطلب "من البلديات والمحافظات مساعدتنا على تصنيف الطرقات ووضعنا في دفتر الشروط كلّ أسس السلامة العامة وطريقة عملنا مختلفة عن السابق".
كانت هذه تفاصيل خبر رسامني: نطلق الخطة الوطنية لتأهيل وصيانة الطرقات والجسور وما ننجزه اليوم هو مشروع وطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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