عقيص: الأولوية كانت في زحلة ولا يمكن كسر إرادة القوات بالتحالفات الهجينة

أشار النائب جورج عقيص، في حديث لـ"الجديد"، الى أنه "ممكن لوم القوات اللبنانية إذا أدى تحالفها مع مكونات حزبية إلى تخفيض سقف خصومتها مع حزب الله أو مطالبتها بنزع سلاحه".

ولفت عقيص، الى أن "الشيعة في رياق هم أخواننا ولديهم فرصة ذهبية بـ(تجليس الوضع)"، مضيفاً "الأولوية كانت في زحلة أنه لا يمكن كسر إرادة القوات بالتحالفات الهجينة".