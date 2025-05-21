افاد مراسل "النشرة"، بأن "عددا من صيادي الأسماك في منطقة الصرفند قطعوا الأوتوستراد عند الصرفند احتجاجا على قرارات وزارة الزراعة في اطار تنظيم صيد السمك".

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: عدد من صيادي الأسماك في منطقة الصرفند قطعوا الأوتوستراد احتجاجا على قرارات وزارة الزراعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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