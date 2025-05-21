الداخلية نشرت قرار تقسيم مراكز الإقتراع في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية

نشرت وزارة الداخلية والبلديات قرار تقسيم مراكز الإقتراع في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية، وتمنت على الناخبين التأكد من ورود أسمائهم في المراكز قبل التوجه للتصويت، حرصاً على حسن سير العملية الإنتخابية. وذكرت أن "التفاصيل على الروابط التالية:https://shorturl.at/VHrviأوhttp://moim.gov.lb/AdsDetails.aspx?ida=5486

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