البابا لاوون الرابع عشر دعا إلى السماح بدخول مساعدات إنسانية كافية إلى قطاع غزة

دعا البابا ليون الرابع عشر الناس إلى صلاة المسبحة الوردية هذا الشهر، المخصصة لمريم العذراء، معتبرا إنها طريقة فعالة لتحقيق السلام الحقيقي في قلوبنا.

وأكد البابا أن "الوضع في غزة أصبح مثيرا للقلق بشكل متزايد، وأن "الثمن الباهظ" يدفعه الأطفال وكبار السن"، داعيا إلى "السماح بدخول مساعدات إنسانية كافية إلى قطاع غزة"