بزشكيان: ترامب زعم أن المسؤولين في إيران يسرقون وينهبون البلاد والحقيقة أنهم هم أسوأ اللصوص على الأرض

أشار الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الى أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب زعم في السعودية أن المسؤولين في إيران يسرقون وينهبون البلاد والحقيقة أنهم هم أسوأ اللصوص على الأرض".

وقال بزشكيان، "من يمارس الإرهاب والنهب يتهم الآخرين بالسرقة"، مضيفاً "لأننا لا نسمح لهم بنهب ثرواتنا يقولون إننا لصوص وناهبون وإرهابيون".